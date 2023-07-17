Российские артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ на белогоровском направлении

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Российские артиллеристы уничтожили опорники ВСУ на белогоровском направлении

Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Теракт на Крымском мосту

Что сейчас происходит на линии огня? Смотрите в репортаже Дениса Кулаги.

Позиции киевских силовиков в зоне спецоперации громит российская артиллерия. При поддержке беспилотников расчеты гаубиц наносят точные удары по опорным пунктам ВСУ. Залпы следуют один за другим, не давая противнику времени опомниться. Корреспондент «Известий» Денис Кулага записал репортаж с линии огня.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ЧП на Крымском мосту. В результате погибли два человека.

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