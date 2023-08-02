МИД: США оправдали террористические методы своей реакцией на атаки на Москву

США оправдали террористические методы киевского режима своей реакцией на атаки беспилотниками на Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе брифинга она напомнила, что Украина совершает такие преступные действия на деньги западных стран.

«Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути, США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения», — отметила Захарова.

Об очередных террористических действиях киевского режима в ночь на 1 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что вражеский дрон прилетел в ранее поврежденную башню «Москвы-Сити». При этом, по его словам, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников в башне IQ «Москвы-Сити» нарушено остекление фасада на площади 150 квадратных метров.