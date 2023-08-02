МИД: США оправдали террористические методы своей реакцией на атаки на Москву
Американцы, по сути, поддерживают преступный киевский режим.
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
США оправдали террористические методы киевского режима своей реакцией на атаки беспилотниками на Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга она напомнила, что Украина совершает такие преступные действия на деньги западных стран.
«Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути, США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения», — отметила Захарова.
Об очередных террористических действиях киевского режима в ночь на 1 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что вражеский дрон прилетел в ранее поврежденную башню «Москвы-Сити». При этом, по его словам, пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников в башне IQ «Москвы-Сити» нарушено остекление фасада на площади 150 квадратных метров.
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