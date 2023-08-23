В ЛНР ликвидированы диверсанты ВСУ, планировавшие теракты в канун выборов

Отряд Барс-16 «Кубань» ликвидировал в Луганской народной республике (ЛНР) диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), который планировали совершить теракты в канун выборов. Об этом сообщили правоохранительные органы региона.

Противник был уничтожен огнем артиллерии и стрелкового оружия в районе населенного пункта Спорное, уточнили в ТАСС.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР обнаружили православные реликвии, которые украинские боевики планировали вывезти на территорию Незалежной.