В ЛНР ликвидированы диверсанты ВСУ, планировавшие теракты в канун выборов
Противник был уничтожен огнем артиллерии и стрелкового оружия.
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
Отряд Барс-16 «Кубань» ликвидировал в Луганской народной республике (ЛНР) диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), который планировали совершить теракты в канун выборов. Об этом сообщили правоохранительные органы региона.
Противник был уничтожен огнем артиллерии и стрелкового оружия в районе населенного пункта Спорное, уточнили в ТАСС.
Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР обнаружили православные реликвии, которые украинские боевики планировали вывезти на территорию Незалежной.
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