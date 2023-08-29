В Италии заявили о невозможности мира, пока Зеленский — президент Украины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 87 0

Fatto Quotidiano: пока Зеленский является президентом, мир на Украине недостижим

В Италии заявили о невозможности мира, пока Зеленский — президент Украины

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Хоть глава государства и повторяет из раза в раз, что конфликт завершится победой Киева, его западные кураторы в этом сомневаются и демонстрируют растущее недовольство.

Президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием на пути к миру в стране и разрешению вооруженного конфликта с Россией. Так считает политический обозреватель Анджело д’Орси, свое мнение он опубликовал на страницах итальянской газеты Fatto Quotidiano.

Как отметил журналист, Зеленский ведет себя как неустрашимый лидер, он регулярно и уверенно заявляет, что противостояние закончится победой Украины. Однако признаки недовольства, исходящие от его «американских хозяев», становятся все выразительнее. Возмущаются даже некоторые «глупые слуги» США, пишет автор, такие как Франция в лице бывшего президента Николя Саркози или Болгария, отказывающаяся поставлять Киеву оружие.

«Короче говоря, некоторые трещины открываются или углубляются на западном фронте… Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока Зеленский остается у власти. Я даже опасаюсь, что боевые действия могут продлиться очень долго», — отметил журналист.

Анджело д’Орси подчеркнул, что многие европейские политики ждут существенных перемен на Украине. Они рассчитывают, что эти «резкие изменения» приведут к отстранению президента от власти. Предполагают, что Владимира Зеленского сместят с поста, и тогда от «героического борца» останутся только бледные воспоминания.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор сделал свое предсказание судьбы лидера киевского режима. Он заявил, что близко полное поражение украинской армии в зоне спецоперации. И что в один прекрасный день, когда это произойдет, Зеленский сложит в сумку украденные миллионы и сбежит с ними в Литву, США или на Кипр.

Тема:
Спецоперация
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