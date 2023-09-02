Полянский считает, что риск прямого столкновения НАТО и России существует

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Зампостпреда РФ при ООН назвал ситуацию опасной.

Полянский считает, что риск прямого столкновения НАТО и России существует

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Тема:
Спецоперация

Риск прямого столкновения между НАТО и Россией есть, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», — написал он в соцсети X (прежнее название Twitter).

Так Полянский прокомментировал слова американского телеведущего Такера Карлсона о возможности начала войны между США и РФ в следующем году.

Он отметил, что НАТО сильно вовлечена в украинский конфликт — накачивает киевский режим вооружением, обучает боевиков. Сама Украина сильно зависит от Запада, поскольку без его поддержки боевики обречены на поле боя. А эта поддержка, как отметил Полянский, начинаем спадать.

«Ничто не исключено, когда происходит такое тесное прокси-столкновение между НАТО и Россией», — заключил Полянский.

Прежде Такер заявил, что война между РФ и США может начаться в следующем году. Причина — нежелание нынешнего американского правительства оставлять свою власть, которая к тому же ослабевает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Такер Карлсон обвинил администрацию Джо Байдена в подрыве газопровода «Северный поток».

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