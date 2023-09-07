«Не доставайся же ты никому»: чем опасны поставки обедненного урана ВСУ

От контакта с этим оружием можно заболеть раком, но это не единственная беда.

Стало известно, что США передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Многие знают, что такие боеприпасы очень опасны. Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин рассказал эксклюзивно для 5-tv.ru, какой именно вред несут снаряды с обедненным ураном.

Для начала военный эксперт отметил, что такое оружие не входит в конвенцию ООН. Дело в том, что сами же американцы блокировали такое решение.

Полураспад у обедненного урана несколько миллиардов лет. У американцев есть инструкция, что нельзя подходить к разорвавшемуся снаряду ближе, чем на 500 метров без защитного костюма и противогаза.

«В Сербии, в Ираке, в других местах, где применялись снаряды обедненным ураном, количество онкологических заболеваний выросло в шесть-десять раз. Допустим, в Сербии погибло от бомбежек в 1999 году три тысячи человек, а от онкологии за последние 20 лет 30 тысяч. Вот такие вот последствия. Такая же ситуация в Ираке, в Ливии и везде, где американцы применяли снаряды», — напомнил военный эксперт.

Использование снарядов с обедненным ураном приведет к загрязнению окружающей среды. Выращивать сельскохозяйственные культуры и разводить скот окажется невозможным на зараженной местности. А на Западе Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области уже считают потерянными территориями, поэтому их и собираются сделать непригодными для жизни.

«Это вполне англо-саксонская практика. Еще в годы Великой Отечественной войны они стирали буквально города. Тот же Дрезден, только по той причине, что он оказывался в зоне советской оккупации. Как говорится, не доставайся же ты никому», — сказал военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.