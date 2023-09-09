За два дня на выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона человек

Подавляющее большинство избирателей воспользовались системой дистанционного электронного голосования.
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
На выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона человек. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Она отметила, что второй из трех дней выборов в столице прошел в штатном режиме, и выразила уверенность, что и завтра интерес к голосованию сохранится.
Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подчеркнул, в свою очередь, что второй день голосования в Москве прошел без нарушений, «которые повлияли бы на избирательный процесс».
По данным ТАСС, около 335,8 тысячи человек в Москве явились для голосования на избирательные участки, тогда как с помощью электронной системы своим голосом распорядились более 2,181 миллиона человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-формате. Глава государства призвал россиян принять участие в выборах депутатов региональных заксобраний и руководителей органов местного самоуправления, отметив, что избирательные процедуры выстроены очень удобно.
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