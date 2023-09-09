За два дня на выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона человек

На выборах мэра Москвы проголосовали более 2,5 миллиона человек. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Она отметила, что второй из трех дней выборов в столице прошел в штатном режиме, и выразила уверенность, что и завтра интерес к голосованию сохранится.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев подчеркнул, в свою очередь, что второй день голосования в Москве прошел без нарушений, «которые повлияли бы на избирательный процесс».

По данным ТАСС, около 335,8 тысячи человек в Москве явились для голосования на избирательные участки, тогда как с помощью электронной системы своим голосом распорядились более 2,181 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-формате. Глава государства призвал россиян принять участие в выборах депутатов региональных заксобраний и руководителей органов местного самоуправления, отметив, что избирательные процедуры выстроены очень удобно.