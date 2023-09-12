Силы зла: Запад не может скрывать свою ненависть к России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Аналитик Ларс Берн: Запад развяжет глобальную войну из-за ненависти к России

Силы зла: Запад не может скрывать свою ненависть к России

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Тема:
Спецоперация

Иностранные политики развяжут войну, в которой им не удастся победить.

Западные политики ненавидят Россию. Подобное отношение может стать причиной глобального ядерного конфликта. Таким мнением поделился аналитик Ларс Берн в беседе со шведским телеканалом swebbTV.

Он добавил, что спецоперация на Украине на самом деле является прокси-войной между Россией и НАТО. Однако в результате этого противостояния погибают украинские жители.

«В этой украинской войне настолько большой престиж, что они не примут победу русских над Украиной <…> Альянс эксплуатирует этот бедный украинский народ и убивает его сотнями тысяч. Это настолько морально предосудительно, насколько это возможно», — заявил эксперт.

Он добавил, что в случае прямого столкновения НАТО не сможет выстоять против России. Военный потенциал РФ во многом превосходит западный.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Европы могут возникнуть проблемы с украинскими беженцами из-за сокращения военной помощи. Такое мнение озвучил Владимир Зеленский.

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