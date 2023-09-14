Минобороны: авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Российская авиация в акватории Черного моря уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что объект был обнаружен морской авиацией Черноморского флота.

В этот же день в Минобороны сообщили об отражении попытки киевского режима атаковать корабль Черноморского флота. Как уточнили в ведомстве, ВСУ использовали пять морских безэкипажных катеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе.