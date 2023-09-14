Минобороны: авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Объект был обнаружен Черноморским флотом.
Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Matthew Foster/U.S. Nation
Российская авиация в акватории Черного моря уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что объект был обнаружен морской авиацией Черноморского флота.
В этот же день в Минобороны сообщили об отражении попытки киевского режима атаковать корабль Черноморского флота. Как уточнили в ведомстве, ВСУ использовали пять морских безэкипажных катеров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе.
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