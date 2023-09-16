В Минобороны РФ рассказали о текущей ситуации.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно официальной информации, речь идет об инциденте, произошедшем около 13:00 по московскому времени.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. <…> Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорилось в сообщении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО вынесли новое предупреждение из-за попыток ударов по Крыму.
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