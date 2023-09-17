МО РФ: еще один беспилотник сбит над Крымом

Этот аппарат тоже был самолетного типа.
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Вечером 17 сентября около 21:30 по московскому времени успешно пресечена еще одна попытка украинских боевиков совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа на юго-западную часть полуострова Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей — беспилотник уничтожены над побережьем.
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