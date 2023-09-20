Хозяева неба: лучшее видео СВО за день

Российские бойцы гордятся своими самыми надежными помощниками — боевой техникой.
Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорный пункт украинских националистов на краснолиманском направлении. Для поражения живой силы и площадных целей, таких как опорный пункт противника, применяются неуправляемые авиационные ракеты С-8, пуски которых производятся с выполнением приема кабрирования. После выполнения боевой задачи Ка-52 выполняют противоракетный маневр и уходят на аэродромы базирования.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений наших бойцов в любое время суток и любых метеорологических условиях. Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса.
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