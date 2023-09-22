«Встали на „глаза“»: российский солдат героически погиб, спасая сослуживца

Он будет награжден посмертно.

Солдат из ЛНР с позывным «Дед» ценой собственной жизни спас сослуживца в ходе боев за село Берестовое (ДНР). Боец заслонил собой выстрел из РПГ. Об этом сайту URA.RU рассказал спасенный солдат с позывным «Русский».

«Это было 22 февраля на позиции близ поселка Берестовое. Тогда „птичка“ скинула гранату на союзников из „Ахмата“, которые выходили из блиндажа. Мы с „Дедом“ встали на „глаза“. Разумеется, противник попытался уничтожить нашу группу эвакуации — прилетел выстрел РПГ. „Дед“ услышал — он прыгнул, и когда я открыл глаза после взрыва, он лежал на мне. Он погиб мгновенно», — вспоминает боец.

По словам «Русского», он бы не выжил, если бы товарищ не закрыл его от взрыва. Солдат получил осколочное ранение в спину, поясницу и ногу, а также сильную контузию — от смерти его спас героический напарник.

О герое известно немного: он родом из луганского города Попасная, воевал с 2015 года и был гранатометчиком. Имя бойца никто не знает — все называли друг друга по позывным. «Русский» упомянул, что за свой подвиг «Дед» будет посмертно приставлен к награде.

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