Чем разочаровал американских политиков глава киевского режима?

Владимир Зеленский приехал в США, чтобы в очередной раз рассказать, как ему нужна поддержка Запада в борьбе с Россией. Помощь эта выражается не только в поставках оружия, но и денежных вливаниях, которые с начала СВО составили около 100 миллиардов долларов. Однако далеко не все политические силы Штатов показывают солидарность с его позицией. Как пишет издание Responsible Statecraft, в партии республиканцев президента Украины, очевидно, ждет холодный прием.

Американские СМИ приводят мнение законодателей Республиканской партии, которые говорят о том, что они не только сомневаются в необходимости продолжения поддержки киевского режима, но и выступают резко против.

«Мы тратим деньги на конфликт, который может длиться годами», — цитирует мнение одного из политиков американское издание.

Примечательно, что автор этих слов предпочел остаться анонимными.

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Зато не стал скрывать свою личность республиканец, представляющий штат Флорида.

«В Палате представителей сейчас нет денег для Украины», — заявил журналистам член Палаты представителей Байрон Дональдс.

Одной из вероятных причин прохладного приема Зеленского авторы статьи называют провал так называемого контрнаступления, которое прежде анонсировалось президентом Украины как гарантированно победоносное.

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При этом сообщается, что президент США Джо Байден продолжает гнуть свою линию, отправив запрос на очередной финансовый транш для Украины в размере 24 миллиардов долларов. Одновременно издание CNN опубликовало опрос среди представителей республиканской партии США, результаты которого показали: 71% респондентов против дальнейшего финансирования войны. Во что выльется противостояние, пока неясно.

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