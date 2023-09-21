«За ним никто не последует»: Зеленского предупредили о последствиях своих решений

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Экс-агент MI6 Крук: ВСУ не последуют за Зеленским при продолжении наступления

«За ним никто не последует»: Зеленского предупредили о последствиях своих решений

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski 333

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Решения лидера киевского режима не принесли результатов Украине. На что он готов пойти дальше и останутся ли с ним его боевики?

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не пойдут в новое контрнаступление, если будет отдан такой приказ. Об этом заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Собеседник отметил, что неонацисты не добились никаких результатов и вряд ли пойдут на новые боевые действия после такого провала. Сегодня боевики измотаны — у Владимира Зеленского нет ни людей, ни оружия.

«Зеленский вернется и обратится к своим генералам со словами: мы должны продолжить, <…> и мы прорвем российскую оборону. В этот момент, если он обернется назад, то увидит, что за ним никто не последует», — указал Крук.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, несмотря на вложенные силы, ВСУ сумели продвинуться лишь на 0,25% под Работино в Запорожской области, и ожидать от них большего «было бы ошибкой».

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