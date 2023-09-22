Боевики и так не достигли успехов в своих планах. Но что дальше?

Приход осени с дождливой погодой изменит ситуацию на Украине, для боевиков — не в лучшую сторону. Об этом заявил обозреватель Hill Брэд Дресс.

«Часики тикают в контрнаступлении Украины по мере приближения плохой погоды», — написал в газете журналист.

В статье также приводится мнение европейского эксперта Матье Булега касаемо влияния погоды на боевые действия. По его словам, боевики не добьются своих целей и инициатива в таком случае перейдет к России.

«Это положит конец ответственности Украины, и мяч окажется на стороне России», — добавил аналитик.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «коллективный Запад» — Европа и страны НАТО — постепенно меняет свое отношение к конфликту на Украине, все более очевидным становится риск киевского режима потерять поддержку за рубежом.