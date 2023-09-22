Поставки киевскому режиму вооружения вряд ли как-то изменят ситуацию.

Украину и ее западных союзников уже ничего не спасет в конфликте против России. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

В социальной сети X он написал, что на ситуацию никак не повлияют ракеты ATACMS и Taurus, танки и другое вооружение, передаваемое киевскому режиму от США, Германии и Польши.

«Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — написал Репке.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приход осени с дождливой погодой изменит ситуацию на Украине, для боевиков — не в лучшую сторону.