«Вся коалиция рухнет»: Запад предсказал конец конфликту на Украине

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Журналист Репке: РФ в конфликте на Украине остается ждать пока рухнет коалиция

«Вся коалиция рухнет»: Запад предсказал конец конфликту на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Поставки киевскому режиму вооружения вряд ли как-то изменят ситуацию.

Украину и ее западных союзников уже ничего не спасет в конфликте против России. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

В социальной сети X он написал, что на ситуацию никак не повлияют ракеты ATACMS и Taurus, танки и другое вооружение, передаваемое киевскому режиму от США, Германии и Польши.

«Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — написал Репке.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приход осени с дождливой погодой изменит ситуацию на Украине, для боевиков — не в лучшую сторону.

Тема:
Спецоперация
22 сент
Как танки Т-80 и ЗРК «Оса» разносят позиции ВСУ — лучшее видео из зоны СВО за день
22 сент
«Давно не удивляет»: Россия отреагировала на решение США о новой помощи ВСУ
22 сент
«Часики тикают»: США торопят ВСУ в контрнаступлении из-за надвигающейся проблемы
22 сент
«Мы проиграли»: на Украине испугались серьезного сбоя в поддержке НАТО
22 сент
В Пентагоне раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Киеву
22 сент
«Вернулся другим»: Поплавская об изменениях в поведении сына после участия в СВО
22 сент
В США заявили о начале завершающего этапа конфликта на Украине
22 сент
Байден: танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе
22 сент
«Встали на „глаза“»: российский солдат героически погиб, спасая сослуживца
22 сент
Российские военные поразили производящий танки завод в Харькове
+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.08
-0.54 102.36
-1.01
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октябр...

Последние новости

6:00
Как танки Т-80 и ЗРК «Оса» разносят позиции ВСУ — лучшее видео из зоны СВО за день
5:52
«Вся коалиция рухнет»: Запад предсказал конец конфликту на Украине
5:45
«Давно не удивляет»: Россия отреагировала на решение США о новой помощи ВСУ
5:38
От конфедерации к холодной войне: почему изменились отношения Польши и Украины
5:34
Когда горят костры рябин: как привлечь удачу и любовь в день осеннего равноденствия
5:34
Чудеса осеннего равноденствия: как предсказать свою судьбу в ночь с 22 на 23 сентября

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октября

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России