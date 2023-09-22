Журналист Репке: РФ в конфликте на Украине остается ждать пока рухнет коалиция
Фото: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii
Поставки киевскому режиму вооружения вряд ли как-то изменят ситуацию.
Украину и ее западных союзников уже ничего не спасет в конфликте против России. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
В социальной сети X он написал, что на ситуацию никак не повлияют ракеты ATACMS и Taurus, танки и другое вооружение, передаваемое киевскому режиму от США, Германии и Польши.
«Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — написал Репке.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что приход осени с дождливой погодой изменит ситуацию на Украине, для боевиков — не в лучшую сторону.
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