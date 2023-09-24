Как выстроена российская оборона на месте потенциального «контрнаступа» ВСУ

Американские танки Abrams прибывают на Украину. Пентагон всю неделю отчитывается о передвижении эшелона с комментариями — вот-вот, на днях. Ну что ж, как раз к осенней распутице. А то Leopard немецкие уже приуныли. На этой неделе их подбили сразу два. Они судя по картинке застряли в поле. А потом их добили барражирующими боеприпасами.

Обратите внимание: люки открытые — экипаж заблаговременно сбежал. Знают, что натовская техника — приоритет для поражения.

Любопытно, что немецкие машины были замечены на северном фланге зоны соприкосновения в районе Сватово. Прежде такую технику видели только на юге. Перебросили что ли? Или дослали резервов? В принципе это не так важно.

Судя по всему здесь киевские власти намерены сконцентрировать свои усилия. Зеленский в одном из последних интервью заявил, что он намерен вернуть под контроль Бахмут, нынешний Артемовск, и еще два города. Ну что ж мечтать не вредно, он и в Ялте собирался этим летом искупаться.

Как выстроена российская оборона на месте нового потенциального «контрнаступа» ВСУ — увидел Дмитрий Зименкин.

Аэроразведка на Лисичанском направлении выявила на позициях ВСУ склад боеприпасов и после небольшой пристрелки, наши минометчики точно поразили цель. Пока мы берем интервью у бойцов группы, беспилотник противника зависает над нами. Сейчас птичку получается вражескую засекли. Не успел я записать стендап, потому что ее уже посадили или сбили. Вот замедленное падение вражеского дрона, которое успела зафиксировать камера оператора «Известий».

Приближают победу и наши танкисты. Работают по вражеским позициям в Белогоровке. Позывной «Колесо», военнослужащий ВС РФ прокомментировал:

«Работаем в основном много. За выход по 20 ложим. Было такое, что с двадцати пятнадцать прям в окоп!»

Но еще жарче сейчас на Артемовском направлении. И повсюду снуют беспилотники ВСУ, в том числе камикадзе. Потому под покровом сумерек прибываем в бригаду «Волки». На ночной боевой выход берем с собой антидроновую защиту.

«Этот волшебный чемодан позволяет нам не умереть сегодня, потому что не наша очередь умирать. Два тумблера вверх — то, что на расстоянии полутора километров, теряет связь с пультом и падает», — говорит боец 1-Й ДРШБР «Волки» с позывным «Шик».

Мимо горящих зданий на скорости прорываемся к нашим артиллеристам. Там в кромешной тьме парни уже наводят орудие. Цель — северный фланг за Артемовском. Ну вот сейчас «Волки» работают по противнику, который засел в районе Васильевки.

«Давай ускоряемся три беглых цель взять!»

Внезапно в небе появляется украинский беспилотник. Он явно ищет нас. Специфика ночной работы в Соледаре в том, что тут постоянно летают вражеские дроны, уже несколько за пять минут видим. Дрон, не заметив нас, прожужжал мимо. И можно продолжить работу. И стремительно уходим, не дожидаясь ответки.

ВСУ продолжает пытаться взять Артемовск в клещи. А потому концентрирует силы на его подступах. Российские войска, среди которых героически воюют и добровольцы бригады «Волки», осуществить эти планы не дадут.