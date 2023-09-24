Как выстроена российская оборона на месте потенциального «контрнаступа» ВСУ
На Артемовском направлении повсюду снуют беспилотники, в том числе камикадзе.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Американские танки Abrams прибывают на Украину. Пентагон всю неделю отчитывается о передвижении эшелона с комментариями — вот-вот, на днях. Ну что ж, как раз к осенней распутице. А то Leopard немецкие уже приуныли. На этой неделе их подбили сразу два. Они судя по картинке застряли в поле. А потом их добили барражирующими боеприпасами.
Обратите внимание: люки открытые — экипаж заблаговременно сбежал. Знают, что натовская техника — приоритет для поражения.
Любопытно, что немецкие машины были замечены на северном фланге зоны соприкосновения в районе Сватово. Прежде такую технику видели только на юге. Перебросили что ли? Или дослали резервов? В принципе это не так важно.
Судя по всему здесь киевские власти намерены сконцентрировать свои усилия. Зеленский в одном из последних интервью заявил, что он намерен вернуть под контроль Бахмут, нынешний Артемовск, и еще два города. Ну что ж мечтать не вредно, он и в Ялте собирался этим летом искупаться.
Как выстроена российская оборона на месте нового потенциального «контрнаступа» ВСУ — увидел Дмитрий Зименкин.
Аэроразведка на Лисичанском направлении выявила на позициях ВСУ склад боеприпасов и после небольшой пристрелки, наши минометчики точно поразили цель. Пока мы берем интервью у бойцов группы, беспилотник противника зависает над нами. Сейчас птичку получается вражескую засекли. Не успел я записать стендап, потому что ее уже посадили или сбили. Вот замедленное падение вражеского дрона, которое успела зафиксировать камера оператора «Известий».
Приближают победу и наши танкисты. Работают по вражеским позициям в Белогоровке. Позывной «Колесо», военнослужащий ВС РФ прокомментировал:
«Работаем в основном много. За выход по 20 ложим. Было такое, что с двадцати пятнадцать прям в окоп!»
Но еще жарче сейчас на Артемовском направлении. И повсюду снуют беспилотники ВСУ, в том числе камикадзе. Потому под покровом сумерек прибываем в бригаду «Волки». На ночной боевой выход берем с собой антидроновую защиту.
«Этот волшебный чемодан позволяет нам не умереть сегодня, потому что не наша очередь умирать. Два тумблера вверх — то, что на расстоянии полутора километров, теряет связь с пультом и падает», — говорит боец 1-Й ДРШБР «Волки» с позывным «Шик».
Мимо горящих зданий на скорости прорываемся к нашим артиллеристам. Там в кромешной тьме парни уже наводят орудие. Цель — северный фланг за Артемовском. Ну вот сейчас «Волки» работают по противнику, который засел в районе Васильевки.
«Давай ускоряемся три беглых цель взять!»
Внезапно в небе появляется украинский беспилотник. Он явно ищет нас. Специфика ночной работы в Соледаре в том, что тут постоянно летают вражеские дроны, уже несколько за пять минут видим. Дрон, не заметив нас, прожужжал мимо. И можно продолжить работу. И стремительно уходим, не дожидаясь ответки.
ВСУ продолжает пытаться взять Артемовск в клещи. А потому концентрирует силы на его подступах. Российские войска, среди которых героически воюют и добровольцы бригады «Волки», осуществить эти планы не дадут.
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