Президент Незалежной Зеленский выдвигает все более категоричные условия.

В России нашли объяснение дерзкому поведению Киева. Только за последнее время Владимир Зеленский выдвинул США несколько ультиматумов, начиная от бунта беженцев и заканчивая расторжением всех договоренностей. В Белом доме все происходящее пока не прокомментировали, зато шептаться начинают представители других стран-партнеров.

В Telegram-канале сенатор Алексей Пушков назвал одну из возможных причин провокаций со стороны Украины. По его словам, политика Вашингтона в отношении Украины привела к тому, что Киев фактически «сел на шею».

«Украина убеждена, что Запад у нее „на крючке“, отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной», — отметил сенатор.

В сложном положении оказались и другие государства, вызвавшиеся помогать Украине вооружением. Так, к примеру, министр обороны ФРГ вынужден был оправдываться перед мэром Киева Виталием Кличко из-за отсутствия решения по передаче ВСУ немецких ракет Taurus, что со стороны выглядело глупо, подчеркнул Пушков.

«Так что Запад своей украиноманией, страхом политиков быть обвиненными в недостаточно большом внимании к Украине заслужил ее неблагодарность. И возмущаться им нечего. Сами позволили Киеву так себя вести. Сколько ни дай Украине, ей все будет мало», — резюмировал Пушков.

Ранее 5-tv.ru писал, чем именно Зеленский начал раздражать западных партнеров.