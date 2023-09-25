«Явно нахрапистый тон»: Пушков нашел объяснение хамскому поведению Украины

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Алина Крылова
Алина Крылова 31 0

Сенатор Пушков: Запад сам виноват в наглом поведении Украины

«Явно нахрапистый тон»: Пушков нашел объяснение хамскому поведению Украины

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Тема:
Спецоперация

Президент Незалежной Зеленский выдвигает все более категоричные условия.

В России нашли объяснение дерзкому поведению Киева. Только за последнее время Владимир Зеленский выдвинул США несколько ультиматумов, начиная от бунта беженцев и заканчивая расторжением всех договоренностей. В Белом доме все происходящее пока не прокомментировали, зато шептаться начинают представители других стран-партнеров.

В Telegram-канале сенатор Алексей Пушков назвал одну из возможных причин провокаций со стороны Украины. По его словам, политика Вашингтона в отношении Украины привела к тому, что Киев фактически «сел на шею».

«Украина убеждена, что Запад у нее „на крючке“, отсюда и ее требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной», — отметил сенатор.

В сложном положении оказались и другие государства, вызвавшиеся помогать Украине вооружением. Так, к примеру, министр обороны ФРГ вынужден был оправдываться перед мэром Киева Виталием Кличко из-за отсутствия решения по передаче ВСУ немецких ракет Taurus, что со стороны выглядело глупо, подчеркнул Пушков.

«Так что Запад своей украиноманией, страхом политиков быть обвиненными в недостаточно большом внимании к Украине заслужил ее неблагодарность. И возмущаться им нечего. Сами позволили Киеву так себя вести. Сколько ни дай Украине, ей все будет мало», — резюмировал Пушков.

Ранее 5-tv.ru писал, чем именно Зеленский начал раздражать западных партнеров

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«Явно нахрапистый тон»: Пушков нашел объяснение хамскому поведению Украины

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