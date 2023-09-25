Украинский беспилотник пытался атаковать Белгородскую область
Украинский беспилотник сбит средствами ПВО над Белгородской областью
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
Дрон был уничтожен дежурными силами ПВО.
Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Белгородской области с помощью беспилотника. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
По данным ведомства, украинские БПЛА попытались атаковать приграничный регион утром в понедельник, 25 сентября. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Информации о разрушениях нет.
Это далеко не первая попытка террористической атаки по объектам на территории РФ. За последнее время украинская армия потеряла больше шести тысяч беспилотников и продолжает нести большие потери. Так, в понедельник, 25 сентября, Российские бойцы нейтрализовали четыре украинских беспилотника над северо-западной частью акватории Черного моря и Крымом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы российского ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Брянской областью.
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