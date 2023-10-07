Российские танки используют способный отклонять вражеские ракеты чехол

Маскировочное покрытие «Накидка» для танков РФ может отражать ракеты Javelin
Фото: © РИА Новости
«Накидка» показала свою эффективность в зоне СВО.
Российские танки Т-90М «Прорыв-3» в зоне спецоперации используют специальную маскировку под названием «Накидка», позволяющее отклонять ракеты, выпущенные американским комплексом Javelin. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал компетентный источник.
«Накидка» представляет из себя большой чехол, который надевается на танк. Она позволяет снизить заметность техники не только в радиолокационном, но и в инфракрасном диапазонах. При этом ее эффективность можно повысить еще больше, если параллельно применять дымовые и аэрозольные завесы.
«Маскировка „Накидка“ показала в ходе боевых эпизодов специальной военной операции способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США. Так как „Накидка“ обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны», — отметил эксперт.
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