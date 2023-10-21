Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 54 0

Попытка атаки киевского режима была успешно пресечена около 21:00 по московскому времени.

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минобороны РФ сообщило о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории нашей страны.

Как уточняется, в субботу около 21:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен над Воронежской областью украинский беспилотник самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВКС России сбили украинские МиГ-29, Ми-8 и бомбардировщик Су-24 в районе Одессы.

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