В Донецке получили в трофей снаряд HIMARS благодаря точной работе ПВО

Практически целый подбитый боеприпас упал в Буденновском районе города.
Фото: © РИА Новости
Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) в Донецке удалось получить трофейный снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, запущенный накануне по городу украинскими боевиками.
Как сообщает РИА Новости, практически целый боеприпас упал в Буденновском районе Донецка. Прежде подобные трофеи захватывали редко. После предварительного осмотра специалисты сделали вывод, что сохранилась большая часть электроники.
До этого 5-tv.ru публиковал кадры обломков дальнобойной американской ракеты ATACMS из спецоперации. По нашим данным, ракета была сбита еще 16 октября. При этом Белый дом официально подтвердил передачу этих боеприпасов позднее.
Хваленые американские ATACMS продемонстрировали свою бесполезность в зоне СВО
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
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