«К ней очень много претензий»: стилист объяснил критику в адрес Бузовой

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 69 0

Стилист Омар Байрамов: каждый, кто критикует Ольгу Бузову, хочет ей быть

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Омар Байрамов работал с певицей и телеведущей на съемках клипа «Верни».

Стилист объяснил критику в адрес Ольги Бузовой. О работе с дивой российского шоу-бизнеса Омар Байрамов эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии Fashion People Awards 2023.

Омар Байрамов создал Ольге Бузовой образ для романтической версии клипа «Верни», где артистка, облаченная в элегантное черное платье, исполняет лирическую композицию. Как рассказал стилист, несмотря на ажиотаж вокруг нежного наряда дивы, изначально певица и телеведущая не оценила выбранное им платье.

«Оле в силу своей насмотренности на свои образы, скажу честно, изначально не очень понравилось то, что я выбрал. Я абсолютно честно ей сказал: «Ольга, вы знаете, это моя работа, я вижу для этого клипа именно такой образ. Если вы видите по-другому, давайте я в этом лучше участвовать не буду. Потому что я выполняю именно то, что вижу я», — приоткрыл закулисье Байрамов.

Омар Байрамов непосредственно работал с певицейОмар Байрамов непосредственно работал с певицей. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Тем не менее, все утвердили выбранный стилистом образ, и уже после самой съемки певица поблагодарила Байрамова за проделанную им работу, оставшись довольной. К тому же, было огромное количество восторженных комментариев от поклонников артистки.

Любопытно, что Ольгу Бузову нередко обвиняют в безвкусии и неумении сочетать одежду. Тем не менее, сам Омар Байрамов отметил, у него не повернется язык сказать про нее что-то подобное.

«Ольга Бузова — это Ольга Бузова. К ней очень много претензий. Я думаю, что каждый, кто осуждает Ольгу Бузову хотел бы, наверное, быть Ольгой Бузовой. И я в свое время был тоже одним из тех людей, кто критиковал ее. Но мне стоило поработать с ней, чтобы понять, насколько это мегапрофессиональный человек, насколько это добрый человек, пунктуальный, и ты уже начинаешь воспринимать человека по-другому», — объяснил стилист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова заговорила про перегорание на работе.

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