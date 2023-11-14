«Если состоятся»: в США предположили, как могут пройти переговоры Путина и Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 317 0

Экс-агент ЦРУ Макговерн: Путин будет вести переговоры с Зеленским с позиции силы

«Если состоятся»: в США предположили, как могут пройти переговоры Путина и Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Именно президент Украины отказался от конструктивного диалога с Россией, которая, в свою очередь, всегда выражала готовность.

Президент России Владимир Путин будет вести переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским только с позиции силы. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Stephen Gardner.

«Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (власти России — Прим. ред.) будут вести их с объективной позиции силы и будут диктовать условия», — сказал Макговерн.

Он также напомнил, что после 2014 года Крым провел референдум и вошел в состав России. В то время Запад повлиял на то, чтобы к власти на Украине пришли определенные люди, которые в дальнейшем заявили о желании вступить в НАТО.

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Что же касается ситуации с республиками Донбасса — ЛНР и ДНР, — то Путина обманули, подчеркнул Макговерн. По его словам, возглавлявшие в те годы ФРГ и Францию Ангела Меркель и Франсуа Олланд убедили российского президента, что будут контролировать выполнение Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и региональную автономию для Луганска и Донецка.

Тем не менее в декабре 2022 года Меркель призналась: соглашения подписаны только, чтобы дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше времени на укрепление. Теперь Путин, считает Макговерн, не позволит кому-либо себя обмануть.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что у РФ все шансы зимой провести успешное наступление в зоне СВО.

Тема:
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