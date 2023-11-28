Уровень патриотизма падает: эксперты объяснили снижение рейтинга Зеленского
Киевский институт социологии: рейтинг одобрения Зеленского упал ниже 80%
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Причем уровень доверия к правительству и парламенту Украины пострадал еще больше.
Уровень одобрения президента Украины Владимира Зеленского упал с 91% до 76%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии.
По словам главы организации Владимира Паниотто, рост рейтинга Зеленского является нормальным для военной обстановки явлением, как и его последующее снижение. Дело в том, что первоначальный уровень патриотизма спадает и в результате «эффект сплочения вокруг флага заканчивается».
Вместе с тем отмечено падение доверия граждан Украины к правительству и парламенту до 39% и 21% соответственно.
Еще в 2022 году доверие граждан Украины к правительству и парламенту упало до 39% и 21% соответственно, напомнил исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий в беседе с Reuters. Он подчеркнул, что Киев рассчитывал улучшить положение осенью 2023 года.
Говоря о причинах таких показателей, Грушецкий указал на коррупционные скандалы, а также веру в то, что военная поддержка Запада могла быть более надежной.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики все чаще стали жаловаться на действия Зеленского. Недоумения возникают по различным вопросам, в том числе финансовым и координации взаимодействия между отрядами ВСУ.
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