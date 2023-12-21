Сколько украинцев нужно призывать к службе, чтобы восполнить такой дефицит в армии?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе вооруженного конфликта теряют примерно по 800 боевиков. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

«В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат», — указывается в статье.

Вместе с тем в ВСУ есть проблемы с западным вооружением, которое оказалось «не чудодейственным… и изнашивается». Недостаток боеприпасов тоже осложняет ситуацию для украинских боевиков.

В то же время у российской армии есть стабильный доступ к артиллерийским боеприпасам. По данным генсека НАТО Йенса Столтенберга, ВСУ выпускают до семи тысяч таких снарядов в день по сранению с 20 тысячами со стороны ВС России.

До этого командование ВСУ попросило президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать еще 500 тысяч украинцев. Причем нехватка живой силы на фронте — не единственная проблема киевского режима. Накануне стало известно, что на Украине считают необходимостью тотальную мобилизацию.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Евгений Балицкий рассказал о ситуации на запорожском направлении. Он подчеркнул, что противник уже выдохся.