Артиллеристы армии России уничтожили укрепления ВСУ на кременском направлении

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На этом участке удалось занять важную стратегическую высоту, это отличный плацдарм для дальнейшего продвижения.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На кременском направлении нашим военным удалось занять новые, более выгодные позиции. Слаженную работу артиллеристов на передовой увидел корреспондент «Известий» Даниил Левин.

К стрельбе готовятся минометчики группировки «Отважные». Они выбегают из укрытий, подносят снаряды.

«Василек» — автоматический миномет: снаряды погружают не по одному в ствол, как обычно, а сразу несколько при помощи кассетного механизма. Благодаря этому можно выполнить до 170 выстрелов в минуту.

Миномет «Василек» наклонен практически под прямым углом, потому что позиции противника находятся очень близко. Его удобство в том, что не нужно каждый раз менять маскировочную сеть — стреляют из специального укрытия.

Мины 82-го калибра, но выпущенные из «Василька» снаряды имеют более разрушительную мощь. Под Кременной, где ВСУ тщательно окопались, орудие методично пробивает каждое укрепление.

«Снаряды нужно подготовить, принести, кассету заправить, зарядить. И после нескольких сотен выпущенных снарядов в день. Очень изматывает, ведь вес туда-сюда таскать. Мина весит четыре килограмма. Соответственно в кассете четыре мины», — объяснил военнослужащий с позывным «Артист».

Наши подразделения на передовой поддерживает тяжелая артиллерия с третьей линии. Очень необычное чувство, когда за выстрелом наблюдаешь из небольшой избушки — после окончания работы нужно поскорее уезжать.

Большинство военнослужащих этого подразделения — из Центрального федерального округа: ярославцы, москвичи. «Потап» — сотрудник МВД на пенсии: в 1990-е вступил в муниципальную милицию, потом был участковым одного из столичных районов.

«Как говорится, милиционер на земле хозяин, а муниципал — царь. Во-первых, дисциплина. Некоторые там ребята не понимают, что такое дисциплина. Мне проще», — заметил «Потап».

Совместными усилиями минометчики, расчеты гаубиц и другие артиллеристы не только ведут активную оборону, но и успешно отодвигают противника. На этом участке удалось занять важную стратегическую высоту, это отличный плацдарм для дальнейшего продвижения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ФРГ раскрыли реальные потери ВСУ в живой силе и технике.

Тема:
Спецоперация
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