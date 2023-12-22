Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 184 0

Украинский беспилотник сбили в Московской области

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Прежде дронами были атакованы Калужская и Брянская области.

Украинский беспилотник сбит в Московской области дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что дрон зафиксировали в небе над регионом в 14:40 по московскому времени. Средствами ПВО беспилотник самолетного типа был ликвидирован. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, он был сбит в Подольске.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В пятницу, 22 декабря, киевский режим атаковал беспилотниками несколько регионов России. Так, порядка четырех дронов были сбиты силами ПВО в Брянской области. Также вражеские объекты зафиксировали в небе над Калужской областью, из-за чего в международном аэропорту региона был объявлен план «Ковер», задерживались вылеты и прилеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в аэропорту Волгограда была временно ограничена аэронавигация.

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