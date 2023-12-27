Зачем они так сильно хотят попасть в диппредставительства?

Украинцы, которые проживают в Европе, массово пытаются успеть в диппредставительства Незалежной, чтобы получить консульские услуги до вступления в силу законопроекта о новых правилах мобилизации. Об этом сообщает местное издание «Клименко тайм».

Дело в том, что новый законопроект предусматривает запрет призывникам в возрасте от 18 до 60 лет пользоваться помощью диппредставительств, если не имеют военно-учетных документов. И вот уже второй день подряд в консульствах выстраиваются огромные очереди на оформление необходимых бумаг.

Вместе с тем в проекте закона предлагается организовать работу по отправке повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту. Проживающим в другой стране украинцам следует уточнить свои данные в центрах комплектования.

Кроме того, по новым правилам, также временно запретят покидать страну в случае неявки в военкоматы по повестке, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат в управлении своим транспортом и получении водительских прав. Еще откажут в заключении кредитных договоров и займов, приостановят предоставление льгот и госуслуг таким гражданам.

Накануне в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации. В документе, в том числе, предлагается отправлять на фронт людей без одного глаза, легкого и ступни. В случае принятия призываться будут даже граждане с ростом меньше 130 сантиметров. Закон также предусматривает снижение предельного призывного возраста и отмену отсрочки для учащихся в вузе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что командование ВСУ его попросило мобилизовать еще 500 тысяч человек. Однако недавно главком армии страны Валерий Залужный опроверг слова лидера страны.

Кроме того, глава Минобороны Незалежной Рустем Умеров заявлял о планах мобилизовать украинцев, которые уехали из страны. «Приглашения» на фронт получат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В других странах, принявших беженцев, уже отреагировали на намерение Киева. В Германии на намерение Украины ответили отказом, а вот в Эстонии заявили о готовности выдать военнообязанных беженцев.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Тимошенко выступила против проекта о мобилизации на Украине.