«Жизнь решила нас проверить»: сестра Бузовой встретит Новый год в больнице

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Сестра Бузовой с мужем отметит Новый год в больнице

«Жизнь решила нас проверить»: сестра Бузовой встретит Новый год в больнице

Фото: Instagram* / annabuzova

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Тема:
Ольга Бузова

Родственница артистки с предвкушением ждала новогодних каникул. Однако подготовка к празднику омрачилась серьезными проблемами со здоровьем.

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна сообщила поклонникам неприятное известие — ее планы на новогоднюю ночь и предстоящие каникулы спонтанно изменились. Высок шанс, что самое волшебное время года она с гражданским мужем встретят в больнице.

«Только близкие знают, какой адский, тяжелый это был год для нас с любимым. Я даже злейшему врагу (хотя у меня таких нет) не пожелаю пройти те испытания, которые мы прошли… И я, честное слово, надеялась, что это все. Ибо больше ничего не может произойти. Но так просто тупо не бывает», — с печалью рассказала Анна в социальной сети.

Но девушка старается не унывать и придерживаться позитивного настроя. Она с юмором заявила о перспективе встретить праздники в больничных стенах.

«Главное, что мы вместе, вместе преодолевать любые сложности легче. Ну и в конце концов, мы никогда не праздновали Новый год в больнице. Разнообразим наши серые будни, так сказать», — добавила она.

Как оказалось, неприятности стряслись с любимым, именно ему в ближайшие дни нужна будет медицинская помощь. Но Бузова все же понадеялась, что его отпустят домой хотя бы на новогоднюю ночь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую серьезную травму получила Ольга Бузова накануне Нового года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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