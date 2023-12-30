«Жизнь решила нас проверить»: сестра Бузовой встретит Новый год в больнице
Сестра Бузовой с мужем отметит Новый год в больнице
Фото: Instagram* / annabuzova
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Родственница артистки с предвкушением ждала новогодних каникул. Однако подготовка к празднику омрачилась серьезными проблемами со здоровьем.
Сестра певицы Ольги Бузовой Анна сообщила поклонникам неприятное известие — ее планы на новогоднюю ночь и предстоящие каникулы спонтанно изменились. Высок шанс, что самое волшебное время года она с гражданским мужем встретят в больнице.
«Только близкие знают, какой адский, тяжелый это был год для нас с любимым. Я даже злейшему врагу (хотя у меня таких нет) не пожелаю пройти те испытания, которые мы прошли… И я, честное слово, надеялась, что это все. Ибо больше ничего не может произойти. Но так просто тупо не бывает», — с печалью рассказала Анна в социальной сети.
Но девушка старается не унывать и придерживаться позитивного настроя. Она с юмором заявила о перспективе встретить праздники в больничных стенах.
«Главное, что мы вместе, вместе преодолевать любые сложности легче. Ну и в конце концов, мы никогда не праздновали Новый год в больнице. Разнообразим наши серые будни, так сказать», — добавила она.
Как оказалось, неприятности стряслись с любимым, именно ему в ближайшие дни нужна будет медицинская помощь. Но Бузова все же понадеялась, что его отпустят домой хотя бы на новогоднюю ночь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую серьезную травму получила Ольга Бузова накануне Нового года.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
- 29 дек
- «На ровном месте!» — Ольга Бузова получила серьезную травму
- 26 дек
- «Звоните!» — Ольга Бузова не против возвращения к бывшим
- 25 дек
- Ольга Бузова рассказала, без чего не обходится ее новогодний стол
- 23 дек
- Ольга Бузова о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова: «Не укладывается в голове»
- 22 дек
- «Несправедливость и слезы»: что судьба уготовила Ольге Бузовой
- 21 дек
- «Сборище фриков»: российских звезд жестко высмеяли на престижной премии
- 21 дек
- «Быть красивой — непросто»: Бузова пожаловалась на тяжесть работы артиста
- 19 дек
- Бузова стала иконой стиля по версии Fashion TV и устроила «стриптиз» на сцене
- 19 дек
- Жаловался на неразделенную любовь: умер стилист Ольги Бузовой Роман Смирнов
- 15 дек
- «Надеюсь, ему надоест»: Ольга Бузова просит бывшего мужа оставить ее в покое
Читайте также
100%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?