Захарова: обстрелять ДНР в новогоднюю ночь могло только террористическое зверье
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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Украинские боевики атаковали гражданские объекты в первые минуты после боя курантов.
Киевский режим, который отдал приказ атаковать Донецк в первые минуты после Нового года, является террористическим зверьем. Об этом заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье», — написала она.
Сегодня, в новогоднюю ночь, украинские боевики нанесли массированный удар по Донецку из РСЗО. Они выпустили 15 ракет в 00:10. Под ударом оказались центр города, Калининский и Буденновский районы. В результате погибли четыре человека и еще 13 получили ранения, сообщал глава ДНР Денис Пушилин.
Спустя несколько часов ВСУ нанесли повторный удар из РСЗО. 5-tv.ru показал последствия обстрела.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне вечером российские силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Ростовской областью.
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