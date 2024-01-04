«Мясные штурмы»: политолог рассказал о лотерейной мобилизации на Украине

Подобное происходило в США. И это для них очень плохо закончилось.

На Украине предложили проводить мобилизацию через лотерейный способ. Такая идея «голодных игр» родилась в голове бывшего министра развития Незалежной Тимофея Милованова. Но военный политолог Андрей Кошкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, что лотерейная мобилизация — это провальная затея.

«Якобы это придаст прозрачности, снимет напряжение и люди выстроятся в очередь в военкоматы. Но это все не так! Это прежде всего свидетельствует о том, что в украинском обществе существуют очень большие проблемы, связанные с продолжением вооруженного конфликта на линии боевого соприкосновения», — сказал эксперт.

Он отметил, что нынешние власти Украины не могут решить вопрос мобилизации для ведения боевых действий.

У людей, которых выберут через лотерею, не будет никакой мотивации и тем более соответствующей компетенции.

«Естественно, что подобного рода боевые задачи, которые выполняются особенно в наступление, и приобретают название «мясных штурмов», — отметил военный политолог.

Он рассказал, что по подобной схеме выбирали людей в США, которые должны были отправиться на Вьетнамскую войну. Но вместе бравых солдат они получили 100 тысяч мужчин, которые были вынуждены бежать из страны.

Также лотерейная или любая другая мобилизация не решит проблем Украины. А действия киевского режима противоречат сути развития государства и общества.

«Здесь надо искать причину, а не в неких технологиях поиска и отправки людей, снижения возраста, привлечение женщин. Все это будет вызывать серьезное протестное настроение в украинском обществе. Так что ждать чудо от этого предложения судя по всему нынешнему кабинету Зеленского не придется», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине предложили мобилизацию через лотерею.