Прямиком из Румынии? Что известно о возможном участии НАТО в атаках на Крым

Истребители НАТО F-16 участвовали в попытках обстрела Крыма
Фото: www.globallookpress.com / Cristian Cristel
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Российские силы ПВО сбили 4 января десять вражеских ракет.
Североатлантический альянс может быть причастен к атакам на Крым, совершенным 4 января. Удары наносили истребители F-16 из воздушного пространства Румынии, сообщает в Telegram-канале издание «Военное дело» со ссылкой на источники.
«Одна из последних атак была проведена украинскими бомбардировщиками Су-24 с территории Украины и истребителями F-16, которые выпустили ракеты из воздушного пространства Румынии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что западными истребителями управляли иностранные пилоты. Кроме того, F-16 используют в Румынии для обучения украинских летчиков.
Вечером 4 января силы ПВО сбили десять ракет в небе над Крымом. В результате украинских атак пострадал один человек. Осколок ракеты попал в один из жилых домов. Кроме того, сегодня стало известно о нейтрализации над Крымом 36 украинских БПЛА.
Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе звучит воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто.
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