Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

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Эрдоган также указал, что Анкара прилагает большие усилия для прекращения как на Украине, так и в секторе Газа.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мединский раскрыл условия российской стороны в переговорах с Украиной.