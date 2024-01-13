Пожар на складе Wildberries в Петербурге: главное

Его площадь уже 50 тысяч «квадратов». Но что стало причиной возгорания и как инцидент может быть связан с дракой мигрантов?

Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в связи с пожаром на складском помещении Wildberries в Пушкинском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

«Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин происшествия. Кроме того, прокуратура района даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.

По результатам проверки прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования.

О пожаре на складе Wildberries МЧС в Петербурге сообщило примерно в 8:40. Это комплекс размером 350×320 метров и высотой 20 метров. Изначально площадь пожара составляла 1000 квадратных метров. Однако теперь ему присвоен повышенный ранг сложности № 4. Всего примерно за полчаса площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.

Сообщений о пострадавших до сих пор нет. По последним данным, пожар ликвидируют 270 человек из личного состава МЧС и 57 единиц спецтехники.

Ситуацию уже прокомментировал Wildberries в Telegram-канале. В маркетплейсе сообщили, что товары, размещенные на складе, будут скрыты с витрины, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы. Продавцам выплатят компенсайию за поврежденные или утраченные товары. Магазин оказывает все необходимое содействие.

Пока точно неизвестно, что стало причиной возникновения пожара. Одной из предварительных версий источник РБК назвал поджог складского комплекса. Вероятно, окончательный ответ на этот вопрос будет известен после ликвидации пожара и проведения экспертизы.

Кроме того, по данным 78.ru, вечером 10 января возле этого же склада мигранты устроили драку. В результате инцидента пострадали два человека, их госпитализировали, причем один из них был в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. После этого сотрудники полиции и Росгвардии на протяжении двух дней провеяли документы у сотрудников склада Wildberries.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник загоревшегося склада Wildberries рассказал о частой работе сирены.