Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Огонь охватил здание утром 13 января. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.
Фото: ANATOLY MALTSEV / ТАСС
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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить головное дело по факту пожара, произошедшего на складе Wildberries в районе Шушары в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербург О. В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего», — сказано в сообщении.
Пожар в складском помещении маркетплейса Wildberries начался утром 13 января. Все работники склада были эвакуированы. Огонь начал быстро распространяться. Здание оказалось практически полностью разрушено. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.
Пожар удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.
Погибших нет. Однако стало известно об одной пострадавшей — 22-летней девушке. Она была доставлена в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперты посчитали сумму ущерба от пожара на складе Wildberries.
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