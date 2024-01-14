Склад Wildberries в Петербурге горит уже почти сутки: эксклюзивные кадры

Сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. Как выглядит место ЧП с высоты птичьего полета?

Склад Wildberries в районе Шушары в Санкт-Петербурге продолжает гореть спустя почти сутки после начала пожара. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, что территория складского помещения до сих пор объята огнем. А клубы черного дыма продолжают взмывать в воздух.

Огонь разошелся молниеносно: как начался пожар на складе Wildberries в Петербурге

Пожар на складе Wildberries начался утром 13 января. Все работники склада были эвакуированы. Огонь начал быстро распространяться. Пожар удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Погибших нет. При этом стало известно об одной пострадавшей — 22-летней девушке. Она была доставлена в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить головное дело по факту пожара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Wildberries сообщили сотрудникам о скором открытии нового склада в Петербурге.