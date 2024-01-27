Переобулись: США намерены предоставить гарантии безопасности Украине на десять лет

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

США намерены предоставить гарантии безопасности Украине на десять лет

Переобулись: США намерены предоставить гарантии безопасности Украине на десять лет

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Когда будет подготовлен документ? И будет ли вообще?

Администрация Байдена намерена предоставить Украине гарантии безопасности сроком на десять лет. Такой новостью поделилось издание The Washington Post.

По словам американских чиновников, документ гарантирует поддержку краткосрочных военных операций, а также подготовит украинскую армию к сдерживанию России.

Он также будет включать в себя конкретные обещания и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помочь стране с политическими реформами, необходимыми для полной интеграции в западные институты.

Кроме того, американцы намерены сделать выводы из сделанных ошибок. К примеру, в прошлом они обучали Вооруженные силы Украины (ВСУ) обращению с передовой техникой.

Однако наиболее подготовленные части были уничтожены в ходе провалившегося летнего контрнаступления. План будет представлен только при условии, что запрос Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов будет одобрен в Конгрессе.

«Определенно, лидерство и участие США в долгосрочной перспективе, но также и на этом очень важном этапе имеют первостепенное значение», — сказал высокопоставленный европейский чиновник.

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