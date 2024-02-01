«Солдаты неудачи»: колумбийские наемники ВСУ жалуются на бедственные условия

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Колумбийские наемники ВСУ жалуются на обман со стороны украинских командиров

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Иностранцы приехали в зону СВО за деньгами, однако теперь мечтают накопить на билет домой.

Мечтают вернуться на Родину колумбийские наемники, которые бросили свои семьи и приехали воевать на стороне ВСУ, однако быстро разочаровались во всем украинском. Им обещали золотые горы — до трех тысяч долларов в месяц, а сейчас они не могут накопить денег даже на билет до дома.

О бедственном положении «солдат удачи» рассказал представитель иностранного батальона «Чарли 2». Он думал, что жалуется на условия службы журналистке из Аргентины, но на самом деле — корреспонденту «Известий», которая провела большое расследование и под прикрытием узнала всю подноготную интернационального легиона.

«Многие напарники умирают, получают раны, родственникам приходится искать способы перевозить тела погибших, но пока никому, кого я знаю, не заплатили компенсацию. Многие колумбийцы вернулись в Колумбию, и им так и не заплатили», — рассказал колумбийский наемник Алехандро Сарате Ардила.

Как выяснилось, всего в батальоне «Чарли-2» 45 колумбийцев, а еще наемники из Перу, Чили и Мексики. Они воевали под Артемовском и Авдеевкой, а сейчас базируются в районе Славянска. Иностранцы также жалуются на халатность украинских врачей, которые, не долечив, гонят их на фронт. Бывает даже спустя всего пару дней после операции.

Недовольны колумбийцы и бытовыми условиями. Большой репортаж о незавидной судьбе наемников, воюющих на стороне ВСУ — смотрите в наших следующих выпусках.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФ заявили о работе украинских спецподразделений в ряде стран. 

Тема:
Спецоперация
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