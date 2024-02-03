«Картина не из лучших»: насильно мобилизованный боевик ВСУ пожаловался на бессердечность сослуживцев
Пленный боевик ВСУ Манашев: сослуживцы никогда не помогали в боях
Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru
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Киевский режим ужесточает мобилизацию, пока украинское командование разбрасывается подопечными.
Украинский военнопленный Вячеслав Манашев рассказал, что ему пришлось сложить оружие после того, как его в зоне боевых действий бросили сослуживцы. Видео с его историей показало 5-tv.ru Минобороны РФ.
Манашев является уроженцем Черкасской области. В военкомат украинца и его товарищей забрали насильно из дома, им угрожали сдать полиции. В результате ребята просидели целый день в комиссариате, а через сутки их оформили и отправили в Николаев. Там была подготовка новобранцев. Во время тренировок Малышев стрелял из автомата, один раз кидал гранату, а еще проходил полосу препятствий. В дальнейшем боевик рассказал, как попал в плен.
«В семь вечера нас завезли. Мы сели в лодку. Перешли. Нас встретили. Мы зашли. Но эта картина не из лучших, уже понятно. Когда мы заходили, уже работали минометы. Я вижу, что лодка разбита была. Двухсотых больше десятка было, по берегу все валялись. Картина страшная была», — сказал Малышев.
В дальнейшем он увидел раненого украинского боевика и побежал за помощью, но его вдруг оглушило. Малышек увидел подвал, «под плиту влез туда», где просидел до вечера, пока не стало легче. При себе у него было две рации, с помощью которых боевик связался со своими, чтобы вернуться в подразделение. Однако сослуживцы отказались забирать Малышева. Тогда он и решил сдаться в плен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главком ВСУ Валерий Залужный выступил за новую мобилизацию на Украине.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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