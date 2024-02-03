«Картина не из лучших»: насильно мобилизованный боевик ВСУ пожаловался на бессердечность сослуживцев

|
Евгения Романова
Евгения Романова 65 0

Пленный боевик ВСУ Манашев: сослуживцы никогда не помогали в боях

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Киевский режим ужесточает мобилизацию, пока украинское командование разбрасывается подопечными.

Украинский военнопленный Вячеслав Манашев рассказал, что ему пришлось сложить оружие после того, как его в зоне боевых действий бросили сослуживцы. Видео с его историей показало 5-tv.ru Минобороны РФ.

Манашев является уроженцем Черкасской области. В военкомат украинца и его товарищей забрали насильно из дома, им угрожали сдать полиции. В результате ребята просидели целый день в комиссариате, а через сутки их оформили и отправили в Николаев. Там была подготовка новобранцев. Во время тренировок Малышев стрелял из автомата, один раз кидал гранату, а еще проходил полосу препятствий. В дальнейшем боевик рассказал, как попал в плен.

«В семь вечера нас завезли. Мы сели в лодку. Перешли. Нас встретили. Мы зашли. Но эта картина не из лучших, уже понятно. Когда мы заходили, уже работали минометы. Я вижу, что лодка разбита была. Двухсотых больше десятка было, по берегу все валялись. Картина страшная была», — сказал Малышев.

В дальнейшем он увидел раненого украинского боевика и побежал за помощью, но его вдруг оглушило. Малышек увидел подвал, «под плиту влез туда», где просидел до вечера, пока не стало легче. При себе у него было две рации, с помощью которых боевик связался со своими, чтобы вернуться в подразделение. Однако сослуживцы отказались забирать Малышева. Тогда он и решил сдаться в плен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главком ВСУ Валерий Залужный выступил за новую мобилизацию на Украине.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
3 февр
Арсенал беднеет: Канада намерена передать Украине ракеты 1980-х годов разработки
3 февр
Небо под контролем «Тора»! Лучшее видео из зоны СВО за день
3 февр
Средства ПВО пресекли атаки дронами ВСУ на три региона России
3 февр
«Им по барабану»: пленные боевики раскрыли страшную правду о ВСУ
3 февр
Доказанный факт: почему Ил-76 сбили именно из Patriot
3 февр
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
3 февр
«Они ошалевшие»: генерал ВСУ раскрыл всю правду об отношении Запада к Зеленскому
3 февр
«Будет казнь»: на Украине предрекли Залужному жуткую судьбу
3 февр
«Особенно сложно»: Зеленский сообщил о новом разговоре с Залужным
3 февр
Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО
-5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.66
0.43 98.64
1.24
Полюбите себя: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2024 года

Последние новости

14:32
Что будет с ролью Биковича после ухода из «Белого лотоса»: заявление HBO
14:18
Президент Польши признал, что Крым исторически принадлежал России
14:07
«Дома вот так»: Арзамасова растрогала поклонников, показав подросшего сына от Авербуха
13:51
ПЦУ исключила день памяти Александра Невского из церковного календаря
13:30
«Картина не из лучших»: насильно мобилизованный боевик ВСУ пожаловался на бессердечность сослуживцев
13:16
Ученые установили предназначение древнейшего артефакта из ФРГ

Сейчас читают

«Решили расстаться»: в HBO прояснили ситуацию с Биковичем и «Белым лотосом»
Шизофрения, коварство или месть? Самое главное о скандальной истории с «гатчинской мумией»
«Между камерой и зеркалом есть разница»: фотограф Журавлева — о главных секретах профессии
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса