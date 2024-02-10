Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

Киевский режим предпринял попытку атаки минувшей ночью.

Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что киевский режим предпринял попытку атаки минувшей ночью. Она была успешно пресечена.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 8 февраля средства ПВО сбили над Белгородской областью 12 снарядов украинских РЗСО «Ураган» и «Ольха».

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