Над Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника

Киевский режим предпринял попытку атаки минувшей ночью.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что киевский режим предпринял попытку атаки минувшей ночью. Она была успешно пресечена.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 8 февраля средства ПВО сбили над Белгородской областью 12 снарядов украинских РЗСО «Ураган» и «Ольха».
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