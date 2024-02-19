«История показала»: Карис счел ситуацию на Украине решающим моментом

Лидер Эстонии Карис назвал конфликт на Украине решающим моментом для поколения
Фото: Reuters / Gleb Garanich
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Эстонский политик призвал проявить сегодня решимость, ведь слабость, по его мнению, не ведет к миру.
Украинский конфликт является решающим моментом для поколения. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в статье для Politico, подчеркнув, что сегодня важно проявить решимость.
«Это решающий момент для нашего поколения. Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведет к миру», — написал он в материале.
По словам Кариса, Россия кажется гигантской страной, ведь это ядерная держава с населением порядка 145 миллионов человек. Однако это не должно «парализовать» другие государства. Любой стране было бы сложно противостоять России в одиночку.
Эстонский лидер в этой связи призвал укрепить оборону стран Североатлантического альянса и архитектуру безопасности Европейского союза.
Западные страны не раз высказывались о возможном столкновении с Россией. В частности, заявления делала Германия. Сенатор Алексей Пушков назвал попытки запугать Россию вскрытием истинных причин политики западной страны. По его мнению, после окончательного поражения Германии во Второй мировой войне страна начала вновь наращивать военный потенциал и возрождать былые военные мощи.
Следует отметить, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил об извращении Западом причин начала спецоперации на Украине. По его словам, сожалеть можно лишь о том, что Россия не приступила к активным действиям раньше.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции оценили шансы нападения России на Европу.
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