Что здесь происходит? Ольгу Бузову втроем раздели до трусов

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Бывшая телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2», а ныне певица и звезда социальных сетей Ольга Бузова выложила в своем блоге закулисье с интимными подробностями.

Звезда готовилась к выходу на съемку, но тут произошел непредвиденный казус. Артистка не смогла влезть в платье. Молния оказалась не в нужном месте, и пришлось надевать его через голову. Помогали в этом звезде целых три человека.

«Вопрос, почему нельзя сделать молнию сзади? Я в принципе не воспринимаю платья, которые нужно надевать через голову. Все, что останется за кадром — самое интересное», — прокомментировала неприятность Бузова.

Ольга не постеснялась показаться в неприглядном виде в одном только нижнем белье и тапочках. Победить платье артистка все-таки смогла и вышла на съемку во всеоружии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бузова рассказала о новом сексуальном партнере. До этого артистка часто заявляла о том, что у нее не было секса два года.

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