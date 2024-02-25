Что здесь происходит? Ольгу Бузову втроем раздели до трусов
Ольга Бузова выложила откровенное видео, где не может влезть в платье
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Instagram* / buzova86; 5-tv.ru
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Если вам кажется, значит, не кажется.
Бывшая телеведущая скандального реалити-шоу «Дом-2», а ныне певица и звезда социальных сетей Ольга Бузова выложила в своем блоге закулисье с интимными подробностями.
Звезда готовилась к выходу на съемку, но тут произошел непредвиденный казус. Артистка не смогла влезть в платье. Молния оказалась не в нужном месте, и пришлось надевать его через голову. Помогали в этом звезде целых три человека.
«Вопрос, почему нельзя сделать молнию сзади? Я в принципе не воспринимаю платья, которые нужно надевать через голову. Все, что останется за кадром — самое интересное», — прокомментировала неприятность Бузова.
Ольга не постеснялась показаться в неприглядном виде в одном только нижнем белье и тапочках. Победить платье артистка все-таки смогла и вышла на съемку во всеоружии.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бузова рассказала о новом сексуальном партнере. До этого артистка часто заявляла о том, что у нее не было секса два года.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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