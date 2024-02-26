Песков раскрыл механизм предоставления отчетов Путину о ситуации в зоне СВО

Песков сообщил об отчетах Путину о ситуации в зоне СВО в онлайн-режиме
Фото: Казаков Александр / ТАСС
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Главе государства моментально становится известно об успехах российских военнослужащих.
Президенту России Владимиру Путину в онлайн-режиме докладывают о ситуации в зоне СВО. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно естественно, все это становится известно моментально президенту, верховному главнокомандующему», — сказал он.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО.
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