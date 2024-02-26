Песков раскрыл механизм предоставления отчетов Путину о ситуации в зоне СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

Песков сообщил об отчетах Путину о ситуации в зоне СВО в онлайн-режиме

Песков раскрыл механизм предоставления отчетов Путину о ситуации в зоне СВО

Фото: Казаков Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Главе государства моментально становится известно об успехах российских военнослужащих.

Президенту России Владимиру Путину в онлайн-режиме докладывают о ситуации в зоне СВО. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно естественно, все это становится известно моментально президенту, верховному главнокомандующему», — сказал он.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры уничтожения первого танка Abrams в зоне СВО.

Тема:
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