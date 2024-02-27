«Тема номер один»: зачем Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

О своих планах глава киевского режима рассказал в социальных сетях.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Как рассказал он сам, целью является продолжение «регулярного диалога» с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом.

Зеленский намерен в Саудовской Аравии поднять тему «формулы мира» на Украине.

«Тема номер один — Формула мира», — написал президент Незалежной в своем Telegram-канале.

Зеленский добавил, что также планирует обсудить с наследным принцем возвращение пленных и депортированных лиц, поскольку именно Саудовская Аравия, по его словам, часто выступала посредником в данном процессе. Не обойдет вниманием лидер киевского режима и вопросы экономические, в том числе восстановление Украины.

Он кто такой? Почему попытки Зеленского навязать «формулу мира» обречены на провал

Ранее 5-tv.ru передавал мнение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Зеленский, обещающий передать России так называемый «план мира», на самом деле хочет выдвинуть очередной ультиматум. Глава МИД отметил, что инициатива не имеет ничего общего с желанием главы киевского режима по-настоящему урегулировать конфликт.