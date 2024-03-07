Зарубежный журналист Ян Новак посетил прифронтовые районы со стороны Украины и рассказал, что на самом деле происходит с боевиками киевского режима.

После бегства из Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации на фоне нехватки живой силы и боеприпасов. Об этом сообщает чешский журналист Ян Новак, вернувшийся с прифронтовой зоны.

Новак называет ситуацию для ВСУ «болезненной реальностью» и отмечает, что проблем у украинцев становится все больше: начиная от нехватки людей, которые буквально нескончаемыми потоками поступают в госпитали и больницы.

«Происходит регулярный ночной приток раненых бойцов в так называемые стабики — пункты стабилизации», — передает издание впечатления Seznam Zprávy своего журналиста

При этом офицеры ВСУ не стали скрывать от иностранного корреспондента, что в их рядах много дезертиров, которые не хотят погибать за киевский режим и пытаются спасись самыми разными способами. А недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что за все время российской спецоперации Украина потеряла чуть более 30 тысяч боевиков, на фронте вызывает смех.

Еще одной проблемой ВСУ, по мнению журналиста, является катастрофическая нехватка боеприпасов, в том числе, артиллерии и беспилотников.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении.