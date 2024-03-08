Видно даже из космоса: генерал ВСУ честно рассказал об укреплениях армии России

Что можно заметить с помощью спутниковых карт?

Укрепления армии России значительно превосходят украинские оборонительные рубежи в зоне СВО. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он отметил, что его друзья, просматривая периодически Google Maps, видят, что «состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы». Тем же, говорит он, занимаются и американские журналисты.

«Они никому не верят, они просто включают спутник и проверяют. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы», — сказал он в эфире YouTube-канала «Прямой».

Эта проблема, как отметил Кривонос, присутствует в ВСУ на протяжении последних десяти лет. Однако украинский генералитет на состояние укреплений не обращал внимания, констатирует Кривонос.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украину предупредили о приближении переломного момента.