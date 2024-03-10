Армия России продолжает успешно выполнять все цели и задачи в рамках спецоперации. О самых значимых достижениях бойцов за минувшую неделю читайте в материале 5-tv.ru.

Су-34 уничтожили укрепрайон ВСУ под Авдеевкой

Экипажи Су-34 нанесли мощный удар по укрепрайону украинских боевиков на авдеевском направлении, уничтожив оборонительные сооружения и большое количество живой силы противника.

По словам командира экипажа самолета, для выполнения боевой задачи были задействованы неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500. Они оснащены универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет точно атаковать позиции противника с безопасного расстояния.

«Полет прошел на высоте свыше двух тысяч метров, за облаками. Все вооружение сработало штатно», — рассказал летчик.

После успешно выполненной миссии экипажи Су-34 вернулись на аэродром базирования.

Ликвидация 390 боевиков и склада с боеприпасами

Reuters / THOMAS PETER; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В один из дней потери ВСУ составили до 390 боевиков убитыми и ранеными только на авдеевском направлении. Там подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское и Орловка в ДНР.

Кроме живой силы, противник лишился боевых бронированных машин, автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Также был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Сбили МиГ-29 и почти 200 беспилотников

Только за один день российские силы ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и перехватили 197 беспилотников.

Самолет ВСУ был сбит возле города Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР), а дроны уничтожены над территорией ДНР, Луганской народной республики (ЛНР) Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Кроме того, ПВО перехватили снаряды, пущенные ВСУ в том числе из систем залпового огня HIMARS производства США, а также управляемую авиационную бомбу Hammer французского производства.

Третий уничтоженный Abrams и другая «дефицитная» техника

Российские войска в течение недели уничтожили большое количество иностранного вооружения в зоне специальной военной операции.

Среди ликвидированных западных образцов есть те, что считаются по-настоящему дефицитными. В их числе — хваленый танк Abrams, которых США отправили на Украину в количестве 31 штуки. На неделе был сожжен уже третий из них.

Кроме того, российские ракетчики накрыли РСЗО HIMARS, а дроноводы поразили шведскую САУ Archer, которая считается самой редкой иностранной самоходной гаубицей, имеющейся на вооружении ВСУ. Их в распоряжении Украины всего восемь.

Сорвали ротацию подразделений ВСУ под Северском

© РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

Успешные действия российских войск на северском направлении привели к срыву ротации подразделений ВСУ. Вражеские отряды не успели добраться до своих позиций — помешала бдительность российских операторов беспилотников, которые ведут круглосуточное наблюдение и предупреждают минометчиков о каждом шаге боевиков.

А замаскированные огневые точки уничтожают дронами. Воздушное противостояние на северском направлении российские БПЛА определенно выигрывают.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Украина не может чинить американские гаубицы M777.