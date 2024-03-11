Есть секретный план: Орбан рассказал о нежелании Трампа спонсировать Украину

Орбан рассказал о нежелании Трампа спонсировать Украину
Фото: Reuters / Alyssa Pointer
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Без американских денег Незалежная долго не продержится.
Экс-президент США Дональд Трамп не станет финансировать конфликт на Украине в случае избрания на грядущих выборах. Об этом телеканалу М1 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать этот конфликт, и тогда он закончится», — сказал он.
По мнению Орбана, даже сейчас Республиканская партия является сдерживающим механизмом для демократов, стремящихся вложить в ВСУ максимум ресурсов. Европа, считает политик, должна уметь защищать себя, и США не станут обеспечивать ее безопасность вместо самих европейцев.
Он упомянул, что Трамп видит необходимость перевооружения, и государствам нужно обратить внимание в первую очередь на свои собственные армии. У того, говорит Орбан, есть подробный план по поводу урегулирования конфликта на Украине, однако раскрывать его детали пока нельзя.
Ранее 5-tv.ru писал, что кроется за словами Папы Римского о «белом флаге» Украины.
- 10 мар
- Стоят за громкими убийствами: когда и зачем солдаты НАТО появились на Украине
- 10 мар
- Кулеба жестко ответил Папе Римскому на предложение поднять «белый флаг»
- 10 мар
- Премьера фильма «Позывной «Пассажир» состоялась на выставке «Россия»
- 10 мар
- «Довести до кипения»: что означает «подготовка» США ответа на «ядерный удар» по Украине
- 10 мар
- Боевики превращаются в пыль, Аbrаms — в груду металла: итоги СВО за неделю
- 10 мар
- ST исполнил свой хит «Дай ему сил» на молодежном фестивале в ЛНР
- 10 мар
- Журналистка Панченко презентовала книгу о причинах конфликта России и Украины
- 10 мар
- «Означает только одно»: в Совфеде отреагировали на заявление о солдатах НАТО на Украине
- 10 мар
- «Переговоры не означают капитуляцию»: что кроется за словами Папы Римского о «белом флаге» Украины
- 10 мар
- «Акация» расцвела на российской стороне: ВС РФ укрепили позиции на донецком направлении
Читайте также
72%
0.41 98.88
0.68
Нашли ошибку?